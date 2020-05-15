Скворцова рассказала об обеспеченности лекарствами в центрах ФМБА

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские специалисты не почувствовали проблем с закупками лекарств с начала пандемии, сейчас все центры обеспечены препаратами как минимум на две недели, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы проблем никаких (с закупками лекарств) не почувствовали. Дело в том, что в 44-м законе, законе о закупках, есть специальное положение о том, что при влиянии условий и обстоятельств, вынуждающих в чрезвычайных ситуациях, можно не проходить через конкурсные процедуры, покупать у единственного исполнителя и так далее. И сейчас вся страна, собственно, так и делает. Ряд препаратов, особенно дорогостоящих, мы закупаем централизованно и распределяем внутри системы", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой борьбе с коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.