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2020-05-15T16:30
https://ria.ru/20200515/1571511802.html
Скворцова рассказала об обеспеченности лекарствами в центрах ФМБА
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РИА Новости

Скворцова рассказала об обеспеченности лекарствами в центрах ФМБА

16:30 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские специалисты не почувствовали проблем с закупками лекарств с начала пандемии, сейчас все центры обеспечены препаратами как минимум на две недели, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы проблем никаких (с закупками лекарств) не почувствовали. Дело в том, что в 44-м законе, законе о закупках, есть специальное положение о том, что при влиянии условий и обстоятельств, вынуждающих в чрезвычайных ситуациях, можно не проходить через конкурсные процедуры, покупать у единственного исполнителя и так далее. И сейчас вся страна, собственно, так и делает. Ряд препаратов, особенно дорогостоящих, мы закупаем централизованно и распределяем внутри системы", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника СкворцоваОбщество
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