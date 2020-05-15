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2020-05-15T16:56
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Игоря Озара назначили и.о. гендиректора "РКК "Энергия"
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РИА Новости

Игоря Озара назначили и.о. гендиректора "РКК "Энергия"

16:26 15.05.2020 (обновлено: 16:56 15.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИгорь Озар
Игорь Озар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Игорь Озар. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил гендиректора предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Совет директоров ПАО "РКК "Энергия" утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца", - сказали в Роскосмосе.
Ранее занимавший этот пост Николай Севастьянов перейдет на должность советника генерального директора "Роскосмоса". "На новом посту он займется вопросами развития частной космонавтики", - уточнили в госкорпорации.
Озар до начала 2020 года занимал пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года.
Севастьянов был генеральным директором РКК "Энергия" с января 2019 года, а до этого был президентом корпорации с 2005 по 2007 годы.
Как сообщалось в 2007 году, к деятельности Севастьянова на посту руководителя "Энергии" в "Роскосмосе" относились неоднозначно. Его критиковали за проекты промышленного освоения Луны и добычи там топлива "гелий-3" для ядерных реакторов.
В свое время на сайте "Роскосмоса" было опубликовано сообщение под заголовком "Приступы лунатизма", в котором Севастьянова критиковали за излишнюю, на взгляд ряда чиновников, независимость. Сам Севастьянов тогда заявлял, что причиной противоречий с "Роскосмосом" стало продвижение им комплекса "Клиппер" - крылатого многоразового космического челнока.
Смена гендиректора РКК "Энергия" происходит на фоне памятной для отечественной космонавтики даты - 15 мая. Шестьдесят лет назад на орбиту был выведен первый в мире космический корабль, 63 года назад был осуществлён первый в мире пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, 33 года назад был проведён первый пуск сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия". Все эти изделия были разработаны в РКК "Энергия".
РКК "Энергия" - головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Корпорация занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает новый корабль "Орел", изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.
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Игорь ОзарКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"Роскосмос
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