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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:22
https://ria.ru/20200515/1571511324.html
Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199844_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f14225b6d020ac1a4ff0ee09cac7b18d.jpg
РИА Новости

Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит COVID-19

16:22 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи в защитных костюмах
Врачи в защитных костюмах
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Люди с сахарным диабетом и обменными нарушениями переносят коронавирус тяжело, это может быть связано с тем, что COVID-19 смешивается с другими вирусами и бактериальной флорой, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"В том случае, если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, если есть обменные нарушения, прежде всего, ожирение и различные эндокринопатии и сахарный диабет, и так далее - вот эти люди переносят данный вирус очень тяжело", - сказала она на пресс-конференции.
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Скворцова уточнила, что, возможно, этот вирус с самого начала не моноинфекция в организме, а "смешивается с другими вирусами и с бактериальной флорой". Такое сочетание может давать особо тяжелые формы инфекции, добавила глава ФМБА.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВероника Скворцова
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