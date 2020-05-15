Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит COVID-19

"В том случае, если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, если есть обменные нарушения, прежде всего, ожирение и различные эндокринопатии и сахарный диабет, и так далее - вот эти люди переносят данный вирус очень тяжело", - сказала она на пресс-конференции.