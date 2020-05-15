На Урале задержали мужчину, который с коктейлем Молотова украл водку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция задержала жителя Екатеринбурга, подозреваемого в разбое, сообщили РИА Новости в пятницу в управлении МВД по городу.
Telegram-канал Baza ранее сообщил, что молодой человек пришел в продуктовый магазин с коктейлем Молотова, чтобы украсть две бутылки водки. Мужчина бросил бутылку на пол и сам чуть не упал в огонь.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №12 задержали подозреваемого 1995 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. Следственным подразделением полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". На время следствия злоумышленник будет находиться под стражей", - говорится в сообщении.