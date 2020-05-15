Власти Москвы опровергли слухи, что каршеринг начнет работу с 18 мая

"Слухи о возможном возобновлении работы с 18 мая, однако, не соответствуют действительности – вопрос будет вынесен в управление Роспотребнадзора по Москве, только после их согласования и при выполнении компаниями краткосрочной аренды их требований возможна работа сервиса, также это должно быть отражено в указе мэра. В планах – после каждой аренды автомобиль должен сниматься с линии и направляться на полную дезинфекцию строго по рекомендациям и инструкциям, разработанным Роспотребнадзором", - пояснили в дептрансе.