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2020-05-15T16:23
https://ria.ru/20200515/1571510821.html
Власти Москвы опровергли слухи, что каршеринг начнет работу с 18 мая
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РИА Новости

Власти Москвы опровергли слухи, что каршеринг начнет работу с 18 мая

16:15 15.05.2020 (обновлено: 16:23 15.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛоготип Московского каршеринга на улицах Москвы
Логотип Московского каршеринга на улицах Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Логотип Московского каршеринга на улицах Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опроверг данные о том, что каршеринг в столице может начать работу с 18 мая.
Как отметили в департаменте, правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить работу каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от 5 дней. Машиной можно будет пользоваться в течение рабочей недели и более, сообщили в департаменте.
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"Слухи о возможном возобновлении работы с 18 мая, однако, не соответствуют действительности – вопрос будет вынесен в управление Роспотребнадзора по Москве, только после их согласования и при выполнении компаниями краткосрочной аренды их требований возможна работа сервиса, также это должно быть отражено в указе мэра. В планах – после каждой аренды автомобиль должен сниматься с линии и направляться на полную дезинфекцию строго по рекомендациям и инструкциям, разработанным Роспотребнадзором", - пояснили в дептрансе.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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