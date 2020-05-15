Скворцова: через неделю приема "Мефлохина" у 70% больных нет COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исследования "Мефлохина" на людях показывают, что к концу первой недели 70% не имеют коронавируса, но это предварительные данные, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Мы сейчас на базе четырех наших ведущих центров ФМБА проводим клиническое исследование "Мефлохина" в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определенные преимущества у больных средней тяжести, не менее, чем у 70% идет устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате", - сказала Сковорцова на пресс-конференции в онлайн-формате.
"На "Мефлохине" к концу уже курса, то есть к концу первой недели 70% гарантированно не имеют уже вируса, но исследования продолжаются, это конечно промежуточные данные, они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистической", - добавила она.
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