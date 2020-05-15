Скворцова: через неделю приема "Мефлохина" у 70% больных нет COVID-19

"Мы сейчас на базе четырех наших ведущих центров ФМБА проводим клиническое исследование "Мефлохина" в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определенные преимущества у больных средней тяжести, не менее, чем у 70% идет устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате", - сказала Сковорцова на пресс-конференции в онлайн-формате.