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2020-05-15T16:14
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Скворцова: через неделю приема "Мефлохина" у 70% больных нет COVID-19
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РИА Новости

Скворцова: через неделю приема "Мефлохина" у 70% больных нет COVID-19

16:14 15.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате стационара для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в палате стационара для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в палате стационара для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исследования "Мефлохина" на людях показывают, что к концу первой недели 70% не имеют коронавируса, но это предварительные данные, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Мы сейчас на базе четырех наших ведущих центров ФМБА проводим клиническое исследование "Мефлохина" в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определенные преимущества у больных средней тяжести, не менее, чем у 70% идет устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате", - сказала Сковорцова на пресс-конференции в онлайн-формате.
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"На "Мефлохине" к концу уже курса, то есть к концу первой недели 70% гарантированно не имеют уже вируса, но исследования продолжаются, это конечно промежуточные данные, они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистической", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВероника Скворцова
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