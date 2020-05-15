В "Роснефти" назвали покупателя активов в Венесуэле

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Активы "Роснефти" в Венесуэле приобрела государственная компания "Росзарубежнефть", заявил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.
"Покупатель данных активов, государственная "Росзарубежнефть", приобрела... компанию, которая является владельцем всех тех операций и активов, которые у компании были на данном рынке", - сообщил Федоров в ходе телефонной конференции, говоря о венесуэльских активах.
Правительство РФ в лице Росимущества 28 марта учредило компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей. "Росзарубежнефть" была зарегистрирована в день, когда "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций.