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2020-05-15T16:31
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В "Роснефти" назвали покупателя активов в Венесуэле
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РИА Новости

В "Роснефти" назвали покупателя активов в Венесуэле

16:14 15.05.2020 (обновлено: 16:31 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Стенд компании "Роснефть"
 Стенд компании Роснефть
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Активы "Роснефти" в Венесуэле приобрела государственная компания "Росзарубежнефть", заявил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.
"Покупатель данных активов, государственная "Росзарубежнефть", приобрела... компанию, которая является владельцем всех тех операций и активов, которые у компании были на данном рынке", - сообщил Федоров в ходе телефонной конференции, говоря о венесуэльских активах.
Правительство РФ в лице Росимущества 28 марта учредило компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей. "Росзарубежнефть" была зарегистрирована в день, когда "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций.
Сотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Вчера, 07:06Попытка госпереворота в Венесуэле
Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу
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Павел ФедоровФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)РоснефтьВенесуэлаЭкономика
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