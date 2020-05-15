В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Среди 113 новых выявленных зараженных Среди 113 новых выявленных зараженных коронавирусом Саратовской области только шестая часть болеет пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 1526, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

К 14 мая в области скончались 27 пациентов с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 113 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 19, с признаками ОРВИ - 31, с бессимптомным течением - 63", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что среди новых заболевших есть один подросток. Основное число случаев - 29 - выявили в Саратове , 18 - в Краснокутском, 14 - в Самойловском, восемь - в Энгельсском, по шесть - в Ртищевском и Советском , по пять - в Марксовском и Питерском, по три - в Ершовском и Балаковском, по два - в Вольском, Пугачевском, Балашовском, Калининском и Аркадакском, по одному - еще в шести районах области.

"Значительный рост в Краснокутском и Самойловском районах связан с выявлением контактных очагов. Среди (новых) заболевших 64 контактных лица, шесть прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 43 с неустановленным источником заражения", - отмечается в сообщении.

В оперштабе добавили, что из 1526 заболевших COVID-19 в области выздоровели уже 359 человек, в том числе 34 за последние сутки.