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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:11
https://ria.ru/20200515/1571510471.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

16:12 15.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Среди 113 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области только шестая часть болеет пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 1526, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
К 14 мая в области скончались 27 пациентов с COVID-19.
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"В регионе зарегистрировано 113 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 19, с признаками ОРВИ - 31, с бессимптомным течением - 63", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших есть один подросток. Основное число случаев - 29 - выявили в Саратове, 18 - в Краснокутском, 14 - в Самойловском, восемь - в Энгельсском, по шесть - в Ртищевском и Советском, по пять - в Марксовском и Питерском, по три - в Ершовском и Балаковском, по два - в Вольском, Пугачевском, Балашовском, Калининском и Аркадакском, по одному - еще в шести районах области.
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"Значительный рост в Краснокутском и Самойловском районах связан с выявлением контактных очагов. Среди (новых) заболевших 64 контактных лица, шесть прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 43 с неустановленным источником заражения", - отмечается в сообщении.
В оперштабе добавили, что из 1526 заболевших COVID-19 в области выздоровели уже 359 человек, в том числе 34 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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