Скворцова отметила важность психологической помощи во время пандемии

"Психологическая профессиональная помощь (работающим с COVID-пациентами врачам), она требуется наряду с аутотренингом и самостабилизацией. И очень важно общение внутри коллектива с коллегами, эта открытость в общении с коллегами, поддержка взаимная - это тоже очень важный компонент", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Очень многие входят в такие критические психические состояния от страха, от безысходности, от тревоги за близких и так далее. И, наверное, имеет смысл еще раз сказать о том, что и для родственников пациентов необходима психологическая помощь. Мы привыкли оказывать такую помощь при чрезвычайных ситуациях, при авиакатастрофах, автомобильных катастрофах и так далее. Здесь такая же чрезвычайная ситуация. Потому что она трагична и внезапна", - отметила Скворцова.