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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:25
https://ria.ru/20200515/1571510444.html
Скворцова отметила важность психологической помощи во время пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156376/49/1563764924_0:170:1942:1262_1036x0_80_0_0_56e73a0fcadac85f4d53d44cc8a7b24b.jpg
РИА Новости

Скворцова отметила важность психологической помощи во время пандемии

16:11 15.05.2020 (обновлено: 16:25 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Алексей Никольский
Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Психологическая помощь во время коронавируса так же нужна, как при каких-то ЧП, когда ситуация трагична и внезапна, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Психологическая профессиональная помощь (работающим с COVID-пациентами врачам), она требуется наряду с аутотренингом и самостабилизацией. И очень важно общение внутри коллектива с коллегами, эта открытость в общении с коллегами, поддержка взаимная - это тоже очень важный компонент", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Скворцова также отметила, что психологи в коронавирусных госпиталях нужны не только медицинским работникам, но и самим пациентам.
"Очень многие входят в такие критические психические состояния от страха, от безысходности, от тревоги за близких и так далее. И, наверное, имеет смысл еще раз сказать о том, что и для родственников пациентов необходима психологическая помощь. Мы привыкли оказывать такую помощь при чрезвычайных ситуациях, при авиакатастрофах, автомобильных катастрофах и так далее. Здесь такая же чрезвычайная ситуация. Потому что она трагична и внезапна", - отметила Скворцова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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