ФМБА вместе с МГУ разработали эмоциональный "онлайн-термометр"

"Мы вместе с нашими коллегами с факультета психологии МГУ... разработали специальный эмоциональный термометр дистанционный, который есть онлайн, и человек очень быстро в течение 5-7 минут может ответить на несколько вопросов, чтобы понять, насколько он эмоционально стабилен. Это важно для тех, кто не привык сам себя анализировать",- сказала Скворцова на онлайн-пресс-конференции.