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2020-05-15T17:15
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ФМБА вместе с МГУ разработали эмоциональный "онлайн-термометр"
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РИА Новости

ФМБА вместе с МГУ разработали эмоциональный "онлайн-термометр"

16:09 15.05.2020 (обновлено: 17:15 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство совместно с МГУ разработало эмоциональный "онлайн-термометр", чтобы понять, насколько эмоционально стабилен человек, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы вместе с нашими коллегами с факультета психологии МГУ... разработали специальный эмоциональный термометр дистанционный, который есть онлайн, и человек очень быстро в течение 5-7 минут может ответить на несколько вопросов, чтобы понять, насколько он эмоционально стабилен. Это важно для тех, кто не привык сам себя анализировать",- сказала Скворцова на онлайн-пресс-конференции.
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РоссияМГУ имени М. В. ЛомоносоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника СкворцоваОбщество
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