Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:09
https://ria.ru/20200515/1571510330.html
Прокуратура проверит данные о невыплате надбавок самарским врачам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_3611d51b53cb98cd876ebfc8aecd27db.jpg
РИА Новости

Прокуратура проверит данные о невыплате надбавок самарским врачам

16:09 15.05.2020
277
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура Самарской области проводит проверку после публикаций о том, что работающие с зараженными коронавирусом сотрудники скорой в регионе не получили апрельские выплаты, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты. В четверг власти Самарской области отчитались, что всем медработникам в регионе перечислены положенные надбавки. В то же время в социальных сетях были опубликованы расчетные листы нескольких работников самарской скорой за апрель, где не указаны доплаты за работу с пациентами с коронавирусом.
Российские рубли
Вчера, 15:11Распространение нового коронавируса
Микробиолог рассказал, как долго живет коронавирус на деньгах
"Прокуратура Самарской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в сети Интернет, о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат врачам и водителям скорой медицинской помощи в городе Самаре", - говорится в сообщении.
В частности, по данным пресс-службы, прокуратура оценит законность начисления доплат медработникам, работающими с зараженными коронавирусом. "При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко объяснял, что, согласно постановлению правительства РФ, размер доплат медикам в регионе рассчитывается с момента первого контакта с зараженным и зависит от пропорционально отработанного времени. В то же время в пятницу на совещании Путин раскритиковал ход дополнительных выплат медикам, работающим с зараженными коронавирусом, заявив, что он назвал конкретные цифры выплат и не поручал считать часы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
520000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинСамараСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Госдуме оценили решение Германии по "Северному потоку — 2"
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
Российские рубли
Микробиолог рассказал, как долго живет коронавирус на деньгах
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
США начали поставлять нефть Белоруссии
Готовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
Продажа медицинских масок в автомате
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Германия не освободит "Северный поток — 2" от газовой директивы ЕС
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
Лента новостейМолния