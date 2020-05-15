Прокуратура проверит данные о невыплате надбавок самарским врачам

"Прокуратура Самарской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в сети Интернет, о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат врачам и водителям скорой медицинской помощи в городе Самаре", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, прокуратура оценит законность начисления доплат медработникам, работающими с зараженными коронавирусом. "При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко объяснял, что, согласно постановлению правительства РФ, размер доплат медикам в регионе рассчитывается с момента первого контакта с зараженным и зависит от пропорционально отработанного времени. В то же время в пятницу на совещании Путин раскритиковал ход дополнительных выплат медикам, работающим с зараженными коронавирусом, заявив, что он назвал конкретные цифры выплат и не поручал считать часы.