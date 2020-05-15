Скворцова: 20% доноров с антителами к COVID-19 не знали о том, что болели

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. По данным центра крови, 20% доноров имеют антитела к коронавирусу, при этом они не знали о том, что болели, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Наш центр крови московский показывает, что сейчас около 20% доноров, не имеющих в анамнезе данных о заболевании, имеют антитела G коронавирусной инфекции. (Это может быть связано) с тем, что они являются носителями, они переболели бессимптомно, но при этом они не попали в план тестирований", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Московской области, как добавила Скворцова, таких доноров около 13-14%.
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