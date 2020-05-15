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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:08
https://ria.ru/20200515/1571510242.html
Скворцова: 20% доноров с антителами к COVID-19 не знали о том, что болели
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570303238_0:134:3165:1914_1036x0_80_0_0_3cf4505f6965abf90d409498ebae7483.jpg
РИА Новости

Скворцова: 20% доноров с антителами к COVID-19 не знали о том, что болели

16:08 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСдача донорской плазмы в Москве
Сдача донорской плазмы в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сдача донорской плазмы в Москве
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. По данным центра крови, 20% доноров имеют антитела к коронавирусу, при этом они не знали о том, что болели, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Наш центр крови московский показывает, что сейчас около 20% доноров, не имеющих в анамнезе данных о заболевании, имеют антитела G коронавирусной инфекции. (Это может быть связано) с тем, что они являются носителями, они переболели бессимптомно, но при этом они не попали в план тестирований", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Московской области, как добавила Скворцова, таких доноров около 13-14%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника СкворцоваМосковская область (Подмосковье)
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