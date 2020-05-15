В Ульяновской области число случаев заболевания COVID-19 выросло до 1159

САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Ульяновской области выросло до 1159, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал, что общее число заболевших в Ульяновской области составляет 1081.
"По оперативным данным на 15 мая в регионе подтверждено 1159 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Из 1159 заразившихся 246 человек выздоровели, пять скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.