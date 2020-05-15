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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:08
https://ria.ru/20200515/1571510146.html
В Ульяновской области число случаев заболевания COVID-19 выросло до 1159
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571501578_32:0:2556:1420_1036x0_80_0_0_4701238499b99037c717fd94e5fa2c4c.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число случаев заболевания COVID-19 выросло до 1159

16:07 15.05.2020 (обновлено: 16:08 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врачи. Архивное фото
САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Ульяновской области выросло до 1159, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал, что общее число заболевших в Ульяновской области составляет 1081.
"По оперативным данным на 15 мая в регионе подтверждено 1159 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Из 1159 заразившихся 246 человек выздоровели, пять скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяновская областьОбщество
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