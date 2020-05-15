Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период COVID-19

"В среднем это около пяти дней, пять-пять с половиной дней - средний инкубационный период. Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, но тем не менее, как правило, это до недели. Тем не менее, действительно, достаточно у большого числа инфицированных инкубационный период до 14 и даже до 20 дней. Это определяется состоянием иммунной системы человека", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой борьбе с коронавирусной инфекцией.