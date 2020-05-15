Скворцова прокомментировала повторное заражение женщины в Бурятии

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Повторный случай заболевания коронавирусом в Бурятии может быть связан либо с реактивированием вируса, либо с вторичным инфицированием, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Ранее главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова заявила, что в Бурятии мог произойти первый случай повторного заражения коронавирусом у одного и того же человека. По данным минздрава, 21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами на коронавирус, но через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, женщину вновь госпитализировали. По словам Сымбеловой, врачи выясняют, повторное ли это заражение или рецидив инфекции.
"Это может быть по двум причинам - либо это вторичная инфекция, либо это носительство с реактивацией имеющегося в организме вируса. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проводить популяционное исследование",- сказала Скворцова на онлайн-пресс-конференции.
Она отметила, что до конца еще не изучено, как долго коронавирус сохраняется в организме человека, сейчас этим занимаются ученые.
"Описаны случаи в других странах, что после выздоровления с двумя отрицательными тестами вдруг через какое-то время, допустим на фоне переохлаждения или стресса, вновь развитие заболевания и, соответственно, положительная проба на вирус",- уточнила Скворцова.
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