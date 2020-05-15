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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:06
https://ria.ru/20200515/1571510053.html
Скворцова прокомментировала повторное заражение женщины в Бурятии
https://cdn25.img.ria.ru/images/93654/65/936546547_0:0:2707:1523_1036x0_80_0_0_ad4486c4eed9b1d0436caec3359c46fb.jpg
РИА Новости

Скворцова прокомментировала повторное заражение женщины в Бурятии

16:05 15.05.2020 (обновлено: 17:06 15.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Повторный случай заболевания коронавирусом в Бурятии может быть связан либо с реактивированием вируса, либо с вторичным инфицированием, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Ранее главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова заявила, что в Бурятии мог произойти первый случай повторного заражения коронавирусом у одного и того же человека. По данным минздрава, 21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами на коронавирус, но через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, женщину вновь госпитализировали. По словам Сымбеловой, врачи выясняют, повторное ли это заражение или рецидив инфекции.
"Это может быть по двум причинам - либо это вторичная инфекция, либо это носительство с реактивацией имеющегося в организме вируса. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проводить популяционное исследование",- сказала Скворцова на онлайн-пресс-конференции.
Она отметила, что до конца еще не изучено, как долго коронавирус сохраняется в организме человека, сейчас этим занимаются ученые.
"Описаны случаи в других странах, что после выздоровления с двумя отрицательными тестами вдруг через какое-то время, допустим на фоне переохлаждения или стресса, вновь развитие заболевания и, соответственно, положительная проба на вирус",- уточнила Скворцова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вероника Скворцова
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