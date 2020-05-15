Скворцова прокомментировала повторное заражение женщины в Бурятии

Ранее главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова заявила, что в Бурятии мог произойти первый случай повторного заражения коронавирусом у одного и того же человека. По данным минздрава, 21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами на коронавирус, но через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, женщину вновь госпитализировали. По словам Сымбеловой, врачи выясняют, повторное ли это заражение или рецидив инфекции.