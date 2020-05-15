В Госдуме оценили решение Германии по "Северному потоку — 2"

Ранее Федеральное сетевое агентство сообщило, что газопровод будет подчиняться требованиям Европейской газовой директивы, поскольку проект не успели завершить к 23 мая 2019 года.

"Совершенно очевидно, что, помимо псевдоевропейского единства, Германия проявляет покорность перед Вашингтоном, который неоднократно давил на Берлин с требованием отказаться от российского газового проекта", — заявил Железняк.

Политик подчеркнул, что в переносе сроков завершения виноваты западные партнеры, которые не сумели вовремя согласовать вопросы прокладки трубопровода по различным, "чаще всего выдуманным" причинам.

По словам Железняка, подобное решение нельзя назвать партнерским.

"Руководство Германии хочет чужими руками загрести жар и переложить всю ответственность за окончательную реализацию проекта на российскую сторону", — заключил парламентарий.

Ранее с решением регулятора также не согласился оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG. Некоторые депутаты бундестага также раскритиковали это решение, отметив, что оно было принято в интересах США.

Газовая директива

Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС начинают распространяться правила, которые уже действуют для наземных труб.

В частности, речь идет о ситуации, когда добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

Согласно законопроекту, нормы будут распространены на "Северный поток — 2" в его завершающей части — отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, задействованных в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas остановила работы и отвела суда.