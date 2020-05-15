Бари Алибасов обжаловал в кассации отказ по иску к производителю "Крота"

В январе апелляция инстанция признала законным решение Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении иска, поданного продюсером к производителю "Крота" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан".

Алибасов в июне прошлого года попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав бутылки. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы.