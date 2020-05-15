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2020-05-15T16:01
https://ria.ru/20200515/1571509484.html
Бари Алибасов обжаловал в кассации отказ по иску к производителю "Крота"
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РИА Новости

Бари Алибасов обжаловал в кассации отказ по иску к производителю "Крота"

16:00 15.05.2020 (обновлено: 16:01 15.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Второй кассационный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу продюсера Бари Алибасова на решение Мосгорсуда по иску на 100 миллионов рублей к производителю "Крота", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Динара Муслимова.
"В суд поступила кассационная жалоба Алибасова", - сказала собеседница агентства
В январе апелляция инстанция признала законным решение Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении иска, поданного продюсером к производителю "Крота" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан".
Алибасов в июне прошлого года попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав бутылки. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы.
Бари Алибасов
2 мая, 16:05
На Бари Алибасова написали заявление в СК
Позже продюсер подал иск на 100 миллионов рублей к "АМС Медиа" и "Ашану". В 85 миллионов Алибасов оценил моральный вред и в 15 миллионов – сумму, потраченную на лечение и последующее восстановление.
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Бари АлибасовМоскваПроисшествия
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