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Новости Подмосковья
2020-05-15T16:00
https://ria.ru/20200515/1571509414.html
Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Электроуглях
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РИА Новости

Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Электроуглях

16:00 15.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСвалка
Свалка
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сотрудники министерства экологии Московской области устанавливают виновников организации незаконной свалки и сжигания отходов в Электроуглях, говорится в сообщении ведомства.
"По предварительным данным, на земельном участке, предназначенном для размещения мебельного производства, неизвестные лица складировали бытовой и строительный мусор. Участок площадью более девяти тысяч квадратных метров огорожен, доступ на него осуществлялся через металлические ворота. Несколько дней назад было зафиксировано возгорание мусора, которое было ликвидировано силами пожарных расчетов города Электроугли", - говорится в сообщении.
На месте инцидента сотрудники полиции задержали граждан, которые подозреваются в поджоге отходов, в их отношении проводится доследственная проверка. По окончании режима самоизоляции инспекторы эконадзора установят виновников нарушений правил обращения с отходами, они будут привлечены к административной ответственности.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Электроугли
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