Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Электроуглях

"По предварительным данным, на земельном участке, предназначенном для размещения мебельного производства, неизвестные лица складировали бытовой и строительный мусор. Участок площадью более девяти тысяч квадратных метров огорожен, доступ на него осуществлялся через металлические ворота. Несколько дней назад было зафиксировано возгорание мусора, которое было ликвидировано силами пожарных расчетов города Электроугли", - говорится в сообщении.