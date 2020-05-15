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2020-05-15T15:58
https://ria.ru/20200515/1571509219.html
В бундестаге объяснили, кто оплатит удорожание "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В бундестаге объяснили, кто оплатит удорожание "Северного потока — 2"

15:58 15.05.2020
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© Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Газопровод "Северный поток 2", оператором которого является Nord Stream 2 AG, будет построен, его удорожание придется оплатить европейским потребителям, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
"В итоге трубопровод все равно будет построен, но будет более дорогим, что, в конечном итоге, придется оплачивать европейским потребителям газа", - заявил Эрнст, комментируя РИА Новости решение немецкого регулятора по заявке компании-оператора Nord Stream 2 AG.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Вчера, 15:19
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Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) ранее в пятницу сообщило, что отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Теперь трубопровод подпадает под требования на пролегающем в ЕС отрезке трубопровода по разделению компании-поставщика и оператора, а также под требования по регулированию цен и представлению доступа третьей стороне.
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Клаус ЭрнстСеверный поток — 2Бундестаг ГерманииГерманияЭкономика
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