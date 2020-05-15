В бундестаге объяснили, кто оплатит удорожание "Северного потока — 2"

"В итоге трубопровод все равно будет построен, но будет более дорогим, что, в конечном итоге, придется оплачивать европейским потребителям газа", - заявил Эрнст, комментируя РИА Новости решение немецкого регулятора по заявке компании-оператора Nord Stream 2 AG.