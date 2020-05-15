Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-15T16:43
https://ria.ru/20200515/1571509088.html
"Аэрофлот" не будет аннулировать бонусные мили в 2021 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/156096/39/1560963909_0:338:3040:2048_1036x0_80_0_0_14f739fd708eba0b4e1ba143cd0df6cd.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" не будет аннулировать бонусные мили в 2021 году

15:56 15.05.2020 (обновлено: 16:43 15.05.2020)
274
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса не будет аннулировать квалификационные мили участников программы "Аэрофлот бонус" в 2021 году, сообщает перевозчик на своей странице в Instagram.
"Участники нашей программы лояльности, не совершившие квалификационный полет в 2019 и 2020 годах, сохранят свои мили: в 2021 году мили не сгорят, даже если не удастся отправиться в путешествие в этом году", - говорится в сообщении.
Квалификационные мили начисляются за полеты. Неквалификационные мили могут начисляться за покупки у партнеров компании и по совместным картам банков-партнеров. Квалификационные мили нужны для получения или подтверждения элитных уровней программы.
Компания также отмечает, что в 2020 году для достижения нового уровня в программе " Аэрофлот бонус" будут учитываться не только квалификационные мили, но и мили, накопленные за покупки по совместным картам банков-партнеров.
Михаил Галин с котом Виктором
27 января, 18:30
Хозяин кота Виктора призвал "Аэрофлот" к диалогу по перевозке животных
700001
Обсудить 1
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАэрофлотЭкономика
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В бундестаге объяснили, кто оплатит удорожание "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии
Немецкий депутат оценил решение регулятора BNA по "Северному потоку — 2"
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусом
Скворцова рассказала о побочных действиях "Мефлохина"
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период COVID-19
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена
Московское метро после пандемии оставит новую технологию уборки
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 43,5 тысячи
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Гоа вылетел в Россию
Вероника Скворцова
ФМБА: переболевшие COVID-19 могут не иметь антител в нужных концентрациях
Вероника Скворцова
Скворцова заявила об уменьшении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Легкий многоцелевой вертолет Ансат
Вертолеты санавиации "Ансат" оснастят боксами для больных COVID-19
Бари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов обжаловал в кассации отказ по иску к производителю "Крота"
Отдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
Выяснилось, как будет выглядеть отдых в Дубае во время пандемии
Сдача донорской плазмы в Москве
Скворцова: 20% доноров с антителами к COVID-19 не знали о том, что болели
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
В Омской области предпринимателей освободили от транспортного налога
Полицейские на улице Сингапура
В Сингапуре мужчина сел в тюрьму из-за просьбы жены сходить за масками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
Лента новостейМолния