В Белоруссии за сутки выявили 958 новых случаев коронавируса

МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 958, до 27730, скончались еще пять пациентов, всего умерших 156, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики.
В Белоруссии на четверг число случаев инфицирования COVID-19 составляло 26772, в том числе Минздрав сообщал о 151 умершем. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
"Зарегистрированы 27730 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 321705 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 156 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве также сообщили, что по всей республике выздоровели и выписаны 8807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф