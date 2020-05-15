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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:54
https://ria.ru/20200515/1571508959.html
В Белоруссии за сутки выявили 958 новых случаев коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_03919a24cf281f6fd443c35a39c6ab36.jpg
РИА Новости

В Белоруссии за сутки выявили 958 новых случаев коронавируса

15:54 15.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 958, до 27730, скончались еще пять пациентов, всего умерших 156, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики.
В Белоруссии на четверг число случаев инфицирования COVID-19 составляло 26772, в том числе Минздрав сообщал о 151 умершем. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
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"Зарегистрированы 27730 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 321705 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 156 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве также сообщили, что по всей республике выздоровели и выписаны 8807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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