В ФМБА создали центр по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство создало координирующий центр по заготовке плазмы крови для лечения пациентов с коронавирусом, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы создали такой центр... У нас есть специализированный центр крови, который, собственно говоря, взял на себя функцию координации заготовки ковидной плазмы", - сказала Скворцова на пресс-конференции в формате онлайн.
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