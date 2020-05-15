Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:47
https://ria.ru/20200515/1571508681.html
В ФМБА создали центр по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/40/1558644031_0:307:2792:1878_1036x0_80_0_0_cdd570c5246c5d27c9563820a9eb7184.jpg
РИА Новости

В ФМБА создали центр по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

15:52 15.05.2020 (обновлено: 16:47 15.05.2020)
1490
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство создало координирующий центр по заготовке плазмы крови для лечения пациентов с коронавирусом, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы создали такой центр... У нас есть специализированный центр крови, который, собственно говоря, взял на себя функцию координации заготовки ковидной плазмы", - сказала Скворцова на пресс-конференции в формате онлайн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
251215
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника СкворцоваОбщество
Рекомендуем
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
"Инвитро" начнет делать тесты на антитела к COVID-19 в пяти городах
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"
Сдача донорской плазмы в Москве
Скворцова: 20% доноров с антителами к COVID-19 не знали о том, что болели
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Вероника Скворцова
ФМБА вместе с МГУ разработали эмоциональный "онлайн-термометр"
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
США начали поставлять нефть Белоруссии
Покупки в интернете
Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Госдуме оценили решение Германии по "Северному потоку — 2"
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
Готовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Медицинские работники в палате стационара для больных с коронавирусной инфекцией
Скворцова: через неделю приема "Мефлохина" у 70% больных нет COVID-19
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
Лента новостейМолния