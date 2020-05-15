Скворцова рассказала о побочных действиях "Мефлохина"

"Препарат имеет определенные побочные действия, которые, по нашим данным, проявляются у 26% пациентов, это каждый четвертый. Они легко переносимые, но тем не менее, они есть, поэтому при выборе, каким препаратом лечиться, необходимо учитывать разные факторы, скажем, состояние сердца и внутрисердечной проводимости", - сказала Скворцова на пресс-конференции в онлайн-формате.