Скворцова рассказала о побочных действиях "Мефлохина"

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Препарат "Мефлохин" имеет определенные побочные действия, которые проявляются у 26%, но они легко переносимые, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Препарат имеет определенные побочные действия, которые, по нашим данным, проявляются у 26% пациентов, это каждый четвертый. Они легко переносимые, но тем не менее, они есть, поэтому при выборе, каким препаратом лечиться, необходимо учитывать разные факторы, скажем, состояние сердца и внутрисердечной проводимости", - сказала Скворцова на пресс-конференции в онлайн-формате.
По ее словам, у ряда пациентов "Мефлохин" может вызывать ощущение перебоя в сердце, у ряда пациентов возникает нарушение сна.
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