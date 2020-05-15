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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:54
https://ria.ru/20200515/1571508590.html
ФМБА: переболевшие COVID-19 могут не иметь антител в нужных концентрациях
https://cdn25.img.ria.ru/images/156376/49/1563764924_0:170:1942:1262_1036x0_80_0_0_56e73a0fcadac85f4d53d44cc8a7b24b.jpg
РИА Новости

ФМБА: переболевшие COVID-19 могут не иметь антител в нужных концентрациях

15:50 15.05.2020 (обновлено: 15:54 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Алексей Никольский
Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, после выздоровления могут не иметь антител в тех концентрациях, которые дают защиту, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Люди, которые переболели в легкой форме, в том числе уже сейчас большое количество таких наблюдений, они по, соответственно, выздоровлению не имеют антител в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту. Но не всегда так", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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