ФМБА: переболевшие COVID-19 могут не иметь антител в нужных концентрациях

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, после выздоровления могут не иметь антител в тех концентрациях, которые дают защиту, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Люди, которые переболели в легкой форме, в том числе уже сейчас большое количество таких наблюдений, они по, соответственно, выздоровлению не имеют антител в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту. Но не всегда так", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией.
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