ФМБА: переболевшие COVID-19 могут не иметь антител в нужных концентрациях

"Люди, которые переболели в легкой форме, в том числе уже сейчас большое количество таких наблюдений, они по, соответственно, выздоровлению не имеют антител в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту. Но не всегда так", - сказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией.