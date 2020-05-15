В Тверской области создадут еще три площадки для вертолетов санавиации

ТВЕРЬ, 15 мая - РИА Новости. В трех районах Тверской области создадут площадки для вертолетов санитарной авиации, сообщает пресс-служба областного правительства.

Документация по планировке территорий для объектов утверждена на заседании президиума правительства.

Задачу развивать санитарную авиацию, обустраивая новые вертолетные площадки недалеко от центральных районных больниц, поставил губернатор области Игорь Руденя

Всего в настоящее время в регионе действует 25 таких площадок.

В 2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов, доставили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей.