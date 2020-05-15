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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-15T15:49
https://ria.ru/20200515/1571508443.html
В Тверской области создадут еще три площадки для вертолетов санавиации
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571508125_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_ce079ecceb57347421bcf0b4b635e69c.jpg
РИА Новости

В Тверской области создадут еще три площадки для вертолетов санавиации

15:49 15.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВертолет санавиации
Вертолет санавиации
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 15 мая - РИА Новости. В трех районах Тверской области создадут площадки для вертолетов санитарной авиации, сообщает пресс-служба областного правительства.
Документация по планировке территорий для объектов утверждена на заседании президиума правительства.
Задачу развивать санитарную авиацию, обустраивая новые вертолетные площадки недалеко от центральных районных больниц, поставил губернатор области Игорь Руденя
Всего в настоящее время в регионе действует 25 таких площадок.
В 2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов, доставили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей.
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На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрены 178 миллионов рублей – это федеральные и областные средства.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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