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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T21:12
https://ria.ru/20200515/1571508390.html
Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса

15:49 15.05.2020 (обновлено: 21:12 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на онлайн-пресс-конференции рассказала о результатах доклинических исследований препарата "Мефлохин" по лечению коронавируса.
Выяснилось, что он "подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр", сообщила руководитель ведомства.
Вероника Скворцова
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Если препарат применять до инфицирования, то действие вируса снижается на 50-75 процентов, добавила она. Таким образом, "Мефлохин", возможно, получится использовать и для профилактики.

"Мы сейчас на базе четырех наших ведущих центров ФМБА проводим клиническое исследование "Мефлохина" в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определенные преимущества у больных средней тяжести, не менее чем у 70 процентов идет устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате".

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Вероника Скворцова
По ее данным, к концу первой недели приема "Мефлохина" 70 процентов пациентов гарантированно избавляются от вируса.
При этом у 26 процентов пациентов препарат вызывает побочные действия, в том числе ощущение перебоя в сердце и нарушения сна.
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Скворцова отметила, что эти явления легко переносимы, но они существуют, поэтому при выборе препарата для лечения нужно учитывать состояние сердца и внутрисердечной проводимости.

"Исследования продолжаются, это, конечно, промежуточные данные, они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистической", — заключила глава ФМБА.

В России с начала эпидемии зафиксировали 262 843 больных COVID-19, более 58 тысяч выздоровели, 2418 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника СкворцоваОбщество
Популярные комментарии
Вирусная инфекция вообще не поддается профилактике, ибо постоянно мутирует. Очередной развод, расходимся.
15 мая, 19:22
Gunnar Off
55301443
Как это можно! Сугубо медицинская информация. Сильнейший препарат... с кучей побочек! народ накупит всеми правдами и неправдами... наестся его по полной программе... без контроля врачей. Что за бардак в самом деле. Ну давайте вывесим в риа инструкцию по удалению аппендикса, или еще чего. Это инфа ДЛЯ ВРАЧЕЙ и ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ!!
15 мая, 19:08
brega
72002422
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