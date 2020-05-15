Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства ( Глава Федерального медико-биологического агентства ( ФМБА Вероника Скворцова на онлайн-пресс-конференции рассказала о результатах доклинических исследований препарата "Мефлохин" по лечению коронавируса

Выяснилось, что он "подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр", сообщила руководитель ведомства.

Если препарат применять до инфицирования, то действие вируса снижается на 50-75 процентов, добавила она. Таким образом, "Мефлохин", возможно, получится использовать и для профилактики.

"Мы сейчас на базе четырех наших ведущих центров ФМБА проводим клиническое исследование "Мефлохина" в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определенные преимущества у больных средней тяжести, не менее чем у 70 процентов идет устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате". Вероника Скворцова

По ее данным, к концу первой недели приема "Мефлохина" 70 процентов пациентов гарантированно избавляются от вируса.

При этом у 26 процентов пациентов препарат вызывает побочные действия, в том числе ощущение перебоя в сердце и нарушения сна.

Скворцова отметила, что эти явления легко переносимы, но они существуют, поэтому при выборе препарата для лечения нужно учитывать состояние сердца и внутрисердечной проводимости.

"Исследования продолжаются, это, конечно, промежуточные данные, они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистической", — заключила глава ФМБА.

В России с начала эпидемии зафиксировали 262 843 больных COVID-19, более 58 тысяч выздоровели, 2418 пациентов умерли.