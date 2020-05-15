Профессор рассказал о состоянии Заворотнюк

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Член-корреспондент Член-корреспондент РАН , профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал в интервью " Комсомольской правде ", что муж актрисы Анастасии Заворотнюк попросил подождать с лечением жены при помощи вирусов, так как ей стало лучше.

"Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю", — пояснил Чумаков.

По словам супруга Заворотнюк, если артистке станет хуже, то они приступят к лечению. Как объяснил ученый, сейчас известно, какой вирус действует на опухоль актрисы. Чумаков также рассказал, что больных и родственников никогда не уговаривают на такое лечение.

"Люди сами должны решать — рисковать или нет", — подчеркнул ученый.

Накануне директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал Владимиру Путину , что в лечении Заворотнюк можно применять технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. По его словам, семья актрисы передала в институт клетки ее опухоли — глиобластомы, а специалисты подобрали вирусы, которые могут убить эту опухоль.