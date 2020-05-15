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Культура
2020-05-15T17:06
https://ria.ru/20200515/1571508322.html
Профессор рассказал о состоянии Заворотнюк
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РИА Новости

Профессор рассказал о состоянии Заворотнюк

15:54 15.05.2020 (обновлено: 17:06 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал в интервью "Комсомольской правде", что муж актрисы Анастасии Заворотнюк попросил подождать с лечением жены при помощи вирусов, так как ей стало лучше.

"Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю", — пояснил Чумаков.

По словам супруга Заворотнюк, если артистке станет хуже, то они приступят к лечению. Как объяснил ученый, сейчас известно, какой вирус действует на опухоль актрисы. Чумаков также рассказал, что больных и родственников никогда не уговаривают на такое лечение.
"Люди сами должны решать — рисковать или нет", — подчеркнул ученый.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
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Накануне директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал Владимиру Путину, что в лечении Заворотнюк можно применять технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. По его словам, семья актрисы передала в институт клетки ее опухоли — глиобластомы, а специалисты подобрали вирусы, которые могут убить эту опухоль.
Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что она действительно проходит лечение и у нее диагностировали глиобластому.
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703627122
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