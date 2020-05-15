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2020-05-15T16:42
https://ria.ru/20200515/1571508250.html
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
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РИА Новости

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"

15:47 15.05.2020 (обновлено: 16:42 15.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды в здании суда
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 мая — РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Кубани за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия судьи из ролика в Сети, назвавшей себя "супертелочкой", сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
В середине апреля в Сети появился видеоролик, на котором женщина, находясь на отдыхе, поднимает тост за себя, называя себя "супертелочкой" и "сексуальной кошечкой". При этом она использует ряд других, в том числе и нецензурных, эпитетов, описывая свои личные качества. В описании к видео сообщается, что в кадре — мировой судья из Новокубанского района Краснодарского края. После появления этого видео в Сети квалификационная коллегия судей края объявила о начале проверки.
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В пятницу квалификационная коллегия провела заседание, на котором рассмотрела заключение комиссии, проверявшей данный факт, и пришла к выводу, что мировым судьей из Новокубанского района Краснодарского края Переверзевой Е. А. допущены нарушения закона о статусе судей и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности, отмечается в релизе.
"В удовлетворении заявления мирового судьи судебного участка № 181 Новокубанского района Краснодарского края Переверзевой Е. А. о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку было отказано. За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7-го квалификационного класса", — сообщает пресс-служба крайсуда.
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Краснодарский краевой судНовокубанский районКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Сколько их таких супер тёлочек, супер мальчиков в судах..... Шалман а не судебная система.
15 мая, 15:49
Арсений Новиков
249407222
Сорняк выкорчевывают. Правильно делают. Раньше от том, что судью уберут даже и мысли не было. Сейчас занимаются. Поддерживаю.
15 мая, 15:53
ВВладимир
248161028
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