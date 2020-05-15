На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"

В пятницу квалификационная коллегия провела заседание, на котором рассмотрела заключение комиссии, проверявшей данный факт, и пришла к выводу, что мировым судьей из Новокубанского района Краснодарского края Переверзевой Е. А. допущены нарушения закона о статусе судей и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности, отмечается в релизе.