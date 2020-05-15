США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в импорте энергоносителей

"Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как Белоруссия, хотят извлечь выгоду из повышения энергетической безопасности с помощью диверсификации поставок и торговли, основанной на таких коммерческих ценностях США, как свободное предпринимательство, верховенство закона и прозрачные, свободные от коррупции сделки", - говорится в заявлении Помпео.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. В том числе Минск рассматривал возможность закупки нефти в США.