США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в импорте энергоносителей

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. США готовы удовлетворить импортные потребности Белоруссии в энергоносителях, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как Белоруссия, хотят извлечь выгоду из повышения энергетической безопасности с помощью диверсификации поставок и торговли, основанной на таких коммерческих ценностях США, как свободное предпринимательство, верховенство закона и прозрачные, свободные от коррупции сделки", - говорится в заявлении Помпео.
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. В том числе Минск рассматривал возможность закупки нефти в США.
Ранее в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что первый танкер с 80 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии прибудет в литовскую Клайпеду в начале июня. Ранее в концерне также говорили, что Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши.