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2020-05-15T16:03
https://ria.ru/20200515/1571508144.html
США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в импорте энергоносителей
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РИА Новости

США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в импорте энергоносителей

15:45 15.05.2020 (обновлено: 16:03 15.05.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. США готовы удовлетворить импортные потребности Белоруссии в энергоносителях, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как Белоруссия, хотят извлечь выгоду из повышения энергетической безопасности с помощью диверсификации поставок и торговли, основанной на таких коммерческих ценностях США, как свободное предпринимательство, верховенство закона и прозрачные, свободные от коррупции сделки", - говорится в заявлении Помпео.
Майк Помпео
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Ранее в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что первый танкер с 80 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии прибудет в литовскую Клайпеду в начале июня. Ранее в концерне также говорили, что Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши.
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