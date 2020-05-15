Число случаев COVID-19 в Судане приблизилось к двум тысячам

ХАРТУМ, 15 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Судане возросло до 1964, из них 91 - со смертельным исходом, говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства здравоохранения страны.
"Зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусом (за сутки - ред.), общее число возросло до 1964. Зафиксирован также один случай смертельного исхода, общее количество случаев летального исхода составило 91", - сообщил минздрав.
За сутки выздоровели семь человек, с момента начала эпидемии зарегистрировано 205 случаев полного выздоровления пациентов. Наибольшее число случаев заражения фиксируется в столичной провинции Хартум.
Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время, в провинции Хартум - режим круглосуточного карантина.
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