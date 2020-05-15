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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:45
https://ria.ru/20200515/1571508090.html
Число случаев COVID-19 в Судане приблизилось к двум тысячам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570955580_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_83b378abef3922482fd9100e3b0deb3e.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Судане приблизилось к двум тысячам

15:44 15.05.2020 (обновлено: 15:45 15.05.2020)
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© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLYЗакрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
ХАРТУМ, 15 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Судане возросло до 1964, из них 91 - со смертельным исходом, говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства здравоохранения страны.
"Зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусом (за сутки - ред.), общее число возросло до 1964. Зафиксирован также один случай смертельного исхода, общее количество случаев летального исхода составило 91", - сообщил минздрав.
За сутки выздоровели семь человек, с момента начала эпидемии зарегистрировано 205 случаев полного выздоровления пациентов. Наибольшее число случаев заражения фиксируется в столичной провинции Хартум.
Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время, в провинции Хартум - режим круглосуточного карантина.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСуданХартум (город)В мире
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