Число случаев COVID-19 в Судане приблизилось к двум тысячам

"Зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусом (за сутки - ред.), общее число возросло до 1964. Зафиксирован также один случай смертельного исхода, общее количество случаев летального исхода составило 91", - сообщил минздрав.

Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время, в провинции Хартум - режим круглосуточного карантина.