Минск продолжит укреплять партнерские отношения с США

"Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии", - говорится в комментарии Макея, распространенном пресс-службой министерства.