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2020-05-15T15:44
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Минск продолжит укреплять партнерские отношения с США
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РИА Новости

Минск продолжит укреплять партнерские отношения с США

15:44 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Минск продолжит укреплять партнерские отношения с США, это будет вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии, заявил в пятницу глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии", - говорится в комментарии Макея, распространенном пресс-службой министерства.
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ЕвразияВладимир МакейМИД БелоруссииСШАВ мире
Популярные комментарии
Вы щёки то не надувайте от своей как бы значимости. Ноги об вас как об коврик вытрут и пойдут дальше.
15 мая, 15:47
Арсений Новиков
910000
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