МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Минск продолжит укреплять партнерские отношения с США, это будет вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии, заявил в пятницу глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии", - говорится в комментарии Макея, распространенном пресс-службой министерства.
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