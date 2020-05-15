Ритуальный центр в Смоленске объяснил идею промокода "корона" на скидку

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Директор агентства по изготовлению надгробных памятников "Свеча" в Директор агентства по изготовлению надгробных памятников "Свеча" в Смоленске Денис Яновский рассказал РИА Новости, что идея кодового слова "корона", по которому клиентам предоставляется скидка, не связана с коронавирусом , а обозначает "королевскую скидку".

Реклама ритуального центра появилась в городских лифтах в начале мая. Согласно представленной информации, по промокоду "корона" люди получат скидку в 20% на изготовление памятника. Рекламу широко обсуждали пользователи соцсетей и СМИ.

© Фото : Readovka67.ru Объявление о скидке на ритуальные услуги по промокоду "Корона" © Фото : Readovka67.ru Объявление о скидке на ритуальные услуги по промокоду "Корона"

"Несмотря на коронавирус, нам даже в голову не пришло, что слово "корона" будет ассоциироваться с ним. Мы имели в виду совсем другое – нам в этом году 10 лет, и в честь юбилея мы устроили королевскую скидку в 20%. Мы не хотели никого обидеть, не хотели задеть ничьих чувств, и не ожидали, что поднимется волна возмущения, разгорится скандал. Мы приносим свои извинения. И если бы было возможно отмотать время назад, мы бы такую рекламу не разместили", - сказал Яновский.

Он объяснил, что сейчас убрать рекламу затруднительно, потому что она распечатана на большом листе вместе с рекламой услуг других организаций.

При этом Яновский подчеркнул, что в целом его агентство "делает доброе дело", снижая цены, поскольку, по его словам, "сейчас с финансами у всех не очень". Также собеседник рассказал, что среди его клиентов есть те, кто воспользовались промокодом. "Но что интересно, они узнали об этом после поднятой шумихи, а не из рекламы в лифтах", - резюмировал Яновский.