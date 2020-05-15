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2020-05-15T15:44
https://ria.ru/20200515/1571507991.html
Ритуальный центр в Смоленске объяснил идею промокода "корона" на скидку
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РИА Новости

Ритуальный центр в Смоленске объяснил идею промокода "корона" на скидку

15:44 15.05.2020
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© Depositphotos / photographee.euЖенщины на кладбище
Женщины на кладбище
© Depositphotos / photographee.eu
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Директор агентства по изготовлению надгробных памятников "Свеча" в Смоленске Денис Яновский рассказал РИА Новости, что идея кодового слова "корона", по которому клиентам предоставляется скидка, не связана с коронавирусом, а обозначает "королевскую скидку".
Реклама ритуального центра появилась в городских лифтах в начале мая. Согласно представленной информации, по промокоду "корона" люди получат скидку в 20% на изготовление памятника. Рекламу широко обсуждали пользователи соцсетей и СМИ.
© Фото : Readovka67.ruОбъявление о скидке на ритуальные услуги по промокоду "Корона"
Объявление о скидке на ритуальные услуги по промокоду Корона
© Фото : Readovka67.ru
Объявление о скидке на ритуальные услуги по промокоду "Корона"
"Несмотря на коронавирус, нам даже в голову не пришло, что слово "корона" будет ассоциироваться с ним. Мы имели в виду совсем другое – нам в этом году 10 лет, и в честь юбилея мы устроили королевскую скидку в 20%. Мы не хотели никого обидеть, не хотели задеть ничьих чувств, и не ожидали, что поднимется волна возмущения, разгорится скандал. Мы приносим свои извинения. И если бы было возможно отмотать время назад, мы бы такую рекламу не разместили", - сказал Яновский.
Он объяснил, что сейчас убрать рекламу затруднительно, потому что она распечатана на большом листе вместе с рекламой услуг других организаций.
При этом Яновский подчеркнул, что в целом его агентство "делает доброе дело", снижая цены, поскольку, по его словам, "сейчас с финансами у всех не очень". Также собеседник рассказал, что среди его клиентов есть те, кто воспользовались промокодом. "Но что интересно, они узнали об этом после поднятой шумихи, а не из рекламы в лифтах", - резюмировал Яновский.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СмоленскОбщество
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