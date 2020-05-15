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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:00
https://ria.ru/20200515/1571507929.html
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
https://cdn23.img.ria.ru/images/156376/49/1563764926_0:114:2888:1739_1036x0_80_0_0_c4cfa8334d930b12a8cd8906649c43a3.jpg
РИА Новости

Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови

15:42 15.05.2020 (обновлено: 18:00 15.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Очень важно, чтобы (при лечении пациентов плазмой с антителами) совпадала группа крови. Здесь, кстати говоря, интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе, который абсолютно подтвержден в центрах Федерального медико-биологического агентства. Превалирующая группа крови у зараженных - это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте - первая и третья. И реже всего редкая группа, четвертая", - рассказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой борьбе с коронавирусной инфекцией.
На уточняющий вопрос о том, может ли такая статистика быть связана с тем, что вторая группа крови является самой распространенной, Скворцова ответила, что "это нужно посмотреть".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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71284778
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровьеВероника СкворцоваОбщество
Популярные комментарии
Ну что за бред?! Займитесь нормальной статистикой, а не хиромантией
15 мая, 15:43
просто Блондинка
3610028
Полный бред. 2 группа самая наибольшая. Учите арифметику 4 класс.
15 мая, 17:06
NNikki_5519
3100001
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