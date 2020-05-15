Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови

"Очень важно, чтобы (при лечении пациентов плазмой с антителами) совпадала группа крови. Здесь, кстати говоря, интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе, который абсолютно подтвержден в центрах Федерального медико-биологического агентства. Превалирующая группа крови у зараженных - это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте - первая и третья. И реже всего редкая группа, четвертая", - рассказала Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой борьбе с коронавирусной инфекцией.