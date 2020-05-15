Пассажиропоток в подмосковных автобусах с марта сократился на 75%

"В сравнении с началом марта, общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 75% по состоянию на утро 15 мая. В автобусах не было пассажиров старше 65 лет. Среди пассажиров на 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 80% по сравнению с началом марта", - говорится в сообщении.