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Новости Подмосковья
2020-05-15T15:41
https://ria.ru/20200515/1571507890.html
Пассажиропоток в подмосковных автобусах с марта сократился на 75%
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РИА Новости

Пассажиропоток в подмосковных автобусах с марта сократился на 75%

15:41 15.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ салоне автобуса
В салоне автобуса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Общее число пассажиров в автобусах Московской области по сравнению с началом марта сократилось на 75%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В сравнении с началом марта, общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 75% по состоянию на утро 15 мая. В автобусах не было пассажиров старше 65 лет. Среди пассажиров на 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 80% по сравнению с началом марта", - говорится в сообщении.
В связи с предстоящим открытием в области промышленных предприятий и строительных магазинов в министерстве прогнозируют увеличение пассажиропотока.
"Минтранс региона заблаговременно увеличил число выполняемых рейсов в часы пик – утром и вечером автобусы региона стали работать по расписанию будних дней. Эти меры предприняты для безопасности пассажиров для соблюдения социальной дистанции", - добавляется в релизе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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