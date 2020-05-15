Пассажиропоток в подмосковных автобусах с марта сократился на 75%

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Общее число пассажиров в автобусах Московской области по сравнению с началом марта сократилось на 75%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В сравнении с началом марта, общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 75% по состоянию на утро 15 мая. В автобусах не было пассажиров старше 65 лет. Среди пассажиров на 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 80% по сравнению с началом марта", - говорится в сообщении.
В связи с предстоящим открытием в области промышленных предприятий и строительных магазинов в министерстве прогнозируют увеличение пассажиропотока.
"Минтранс региона заблаговременно увеличил число выполняемых рейсов в часы пик – утром и вечером автобусы региона стали работать по расписанию будних дней. Эти меры предприняты для безопасности пассажиров для соблюдения социальной дистанции", - добавляется в релизе.