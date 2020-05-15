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Новости Подмосковья
2020-05-15T15:47
https://ria.ru/20200515/1571507723.html
Перепрофилирование Никольской больницы завершат к 20 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571507972_0:77:820:538_1036x0_80_0_0_ad140dc483762808f4350c4489e209f8.jpg
РИА Новости

Перепрофилирование Никольской больницы завершат к 20 мая

15:47 15.05.2020
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CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Cropped image / Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19
Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19
CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Cropped image /
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Перепрофилирование Никольской больницы в городском округе Одинцово в стационар для больных с коронавирусной инфекцией планируется завершить к 20 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
"К 20 мая завершатся работы по временному перепрофилированию отделения Одинцовской районной больницы №3 в поселке Никольское для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на нее", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Владимира Локтева.
По его словам, в трехэтажном корпусе на площади девять тысяч квадратных метров уже завершена разводка системы подачи медицинских газов и вентиляции, перепланировка помещений для создания санпропускника с разделением на "чистые" и "грязные" зоны, разводка электрики под диагностическую аппаратуру, установлены видеокамеры для дистанционного общения с пациентами и их контроля.
"В обновленном корпусе разместятся 200 коек с кислородом. Новое отделение будет располагать всем необходимым медицинским оборудованием", - добавил Локтев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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