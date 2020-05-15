Перепрофилирование Никольской больницы завершат к 20 мая

"К 20 мая завершатся работы по временному перепрофилированию отделения Одинцовской районной больницы №3 в поселке Никольское для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на нее", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Владимира Локтева.

По его словам, в трехэтажном корпусе на площади девять тысяч квадратных метров уже завершена разводка системы подачи медицинских газов и вентиляции, перепланировка помещений для создания санпропускника с разделением на "чистые" и "грязные" зоны, разводка электрики под диагностическую аппаратуру, установлены видеокамеры для дистанционного общения с пациентами и их контроля.