Вертолеты санавиации "Ансат" оснастят боксами для больных COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) будет устанавливать в легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" инфекционные боксы для транспортировки больных с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе холдинга.
"На сегодняшний день для системы санитарной авиации в регионы поставлено около 30 вертолетов "Ансат". Чтобы повысить их эффективность в период пандемии, мы запустили процесс сертификации и получили разрешение на установку закрытых боксов для перевозки больных. Доработка воздушного судна для этого не требуется. Оснащение таким оборудованием расширит возможности применения воздушного судна для медицинских нужд", – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.
Как пояснил гендиректор холдинга Андрей Богинский, все необходимые работы для получения одобрения российских авиационных властей выполнены в сжатые сроки.
"Работа над установкой инфекционного бокса в вертолет "Ансат" проводилась, прежде всего, в интересах уже действующих бортов санитарной авиации – они смогут быть задействованы в борьбе с COVID-19 и перевозить пациентов с подозрением на заражение особо опасными инфекциями и вирусами", - заявил он.
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