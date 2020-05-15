Вертолеты санавиации "Ансат" оснастят боксами для больных COVID-19

"На сегодняшний день для системы санитарной авиации в регионы поставлено около 30 вертолетов "Ансат". Чтобы повысить их эффективность в период пандемии, мы запустили процесс сертификации и получили разрешение на установку закрытых боксов для перевозки больных. Доработка воздушного судна для этого не требуется. Оснащение таким оборудованием расширит возможности применения воздушного судна для медицинских нужд", – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.