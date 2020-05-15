В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 554

ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, общее число достигло 554, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела.
"Шесть новых случаев заражения коронавирусом в Восточном Иерусалиме, общее количество заражений увеличилось до 554 случаев", - заявила Май эль-Кела.
Она добавила, что 431 гражданин уже полностью выздоровел, 119 находятся в медицинском карантине, 61 в Восточном Иерусалиме, 52 на Западном берегу и шесть в секторе Газа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.