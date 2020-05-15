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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:38
https://ria.ru/20200515/1571507597.html
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 554
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 554

15:38 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, общее число достигло 554, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела.
"Шесть новых случаев заражения коронавирусом в Восточном Иерусалиме, общее количество заражений увеличилось до 554 случаев", - заявила Май эль-Кела.
Она добавила, что 431 гражданин уже полностью выздоровел, 119 находятся в медицинском карантине, 61 в Восточном Иерусалиме, 52 на Западном берегу и шесть в секторе Газа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВосточный ИерусалимВ мире
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