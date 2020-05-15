Путин: развитие здравоохранения должно продолжиться и после пандемии

"Мы с вами понимаем, что эпидемию рано или поздно мы поборем, она закончится. Но перед нами и сегодня, и на будущее стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионах, его первичного и других звеньев. И в этой работе нам нужно использовать и опыт, который мы получили, получили в эти дни, в эти месяцы", - сказал Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.