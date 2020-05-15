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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:37
https://ria.ru/20200515/1571507533.html
Путин: развитие здравоохранения должно продолжиться и после пандемии
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РИА Новости

Путин: развитие здравоохранения должно продолжиться и после пандемии

15:37 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Эпидемию коронавируса Россия рано или поздно поборет, но развитие первичного звена здравоохранения должно быть продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами понимаем, что эпидемию рано или поздно мы поборем, она закончится. Но перед нами и сегодня, и на будущее стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионах, его первичного и других звеньев. И в этой работе нам нужно использовать и опыт, который мы получили, получили в эти дни, в эти месяцы", - сказал Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.
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Он подчеркнул, что в будущем должны быть использованы самые передовые технологические, организационные, строительные решения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
Популярные комментарии
Да уж развили, дальше некуда. Персонал сократили, медучреждения закрыли/объединили..Давайте не будем больше Улучшать..пожалуйста!
15 мая, 15:38
просто Блондинка
500032
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