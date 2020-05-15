Кадыров рассказал об ажиотаже с оформлением пособия на ребенка

ГРОЗНЫЙ, 15 мая – РИА Новости. Чечня в ускоренном режиме ведет прием заявлений на получение единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на ребенка, ажиотаж вокруг оформления документов связан с огромным наплывом обращений, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне коронавируса с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Минкомсвязь уже во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru.
14 мая, 15:27Сказано в эфиреЧтобы не провели как ребенка: как безопасно оформить выплаты на детейВ Сети появились жульнические сайты, которые от имени госструктур предлагают оформить выплаты на детей. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал радио Sputnik, как обезопасить себя от злоумышленников.
"В Чеченской Республике в ускоренном и упрощённом режиме осуществляется приём заявлений на получение единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет… Возникший определённый ажиотаж вокруг оформления документов на эти выплаты связан с огромным наплывом обращений граждан", - написал Кадыров в "ВКонтакте".
По его мнению, неудобства создают и ограничительные меры, связанные с действующим режимом самоизоляции.
"Спешу успокоить всех жителей республики: все семьи в полном объёме и своевременно получат причитающиеся им выплаты. Об этом говорил Владимир Владимирович в своём обращении. И мы полностью выполним все возложенные на нас президентом России задачи", - подчеркнул глава Чечни.
В пятницу вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании о социально-экономической ситуации сообщил, что россияне подали уже 5,3 миллиона заявок на 7,5 миллиона детей на единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей, выделяемого на фоне коронавируса.