Скворцова: на сегодня нет вакцины от SARS без побочных эффектов

"Вот я хотела бы сказать, что первый SARS, инфекция, прошла в 2002 году, 18 лет прошло с 2002 года, было несколько заявлений о создании вакцин против SARS, но на сегодняшний день ни одной эффективной вакцины, не вызывающей каких-то побочных действий и осложнений, до сих пор нет", - сказала Скворцова на пресс-конференции в онлайн-формате.

"Я это говорю не к тому, что нельзя создать, а к тому, что это очень сложно, и здесь нам предстоит не просто создать вакцину, а эта вакцина должна быть безопасной, она, в том числе, должна быть безопасна у тех, кто, несмотря на вакцинирование, заразится потом, для того, чтобы фактически эта вакцина вызывала сенсибилизацию вирусной инфекции, чтобы не было утяжеления искусственного заболевания, которое может проходить бессимптомно",- добавила она.