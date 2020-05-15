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2020-05-15T15:49
https://ria.ru/20200515/1571507223.html
Скворцова: на сегодня нет вакцины от SARS без побочных эффектов
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РИА Новости

Скворцова: на сегодня нет вакцины от SARS без побочных эффектов

15:31 15.05.2020 (обновлено: 15:49 15.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый SARS появился в 2002 году, было несколько заявлений о создании вакцин, но на сегодняшний день вакцины, не вызывающей побочных эффектов, так и нет, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Вот я хотела бы сказать, что первый SARS, инфекция, прошла в 2002 году, 18 лет прошло с 2002 года, было несколько заявлений о создании вакцин против SARS, но на сегодняшний день ни одной эффективной вакцины, не вызывающей каких-то побочных действий и осложнений, до сих пор нет", - сказала Скворцова на пресс-конференции в онлайн-формате.
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"Я это говорю не к тому, что нельзя создать, а к тому, что это очень сложно, и здесь нам предстоит не просто создать вакцину, а эта вакцина должна быть безопасной, она, в том числе, должна быть безопасна у тех, кто, несмотря на вакцинирование, заразится потом, для того, чтобы фактически эта вакцина вызывала сенсибилизацию вирусной инфекции, чтобы не было утяжеления искусственного заболевания, которое может проходить бессимптомно",- добавила она.
По ее словам, это очень серьезный вызов современным ученым, иммунологам, вакцинологам.
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