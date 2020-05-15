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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:31
https://ria.ru/20200515/1571507186.html
В Португалии число заразившихся коронавриусом превысило 28,5 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:163:3178:1951_1036x0_80_0_0_e37508428b85bf05addde3288059146d.jpg
РИА Новости

В Португалии число заразившихся коронавриусом превысило 28,5 тысячи

15:31 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛиссабон
Лиссабон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лиссабон. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Португалии достигло 28 583, за сутки заболели ещё 264 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 15 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1190, число жертв увеличилось за сутки на шесть. Число выздоровевших увеличилось на 130, достигнув 3328.
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Скорость распространения нового коронавируса
Ранее сообщалось, что ВВП Португалии в прошлом квартале из-за влияния коронавируса снизился на 3,9% в реальном выражении по сравнению с последним кварталом 2019 года, а в годовом исчислении экономика страны сократилась по объёму за первый квартал года на 2,4% после роста на 2,2% в предыдущем.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗПортугалияЭкономика
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