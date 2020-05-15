В Португалии число заразившихся коронавриусом превысило 28,5 тысячи

По данным на 15 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1190, число жертв увеличилось за сутки на шесть. Число выздоровевших увеличилось на 130, достигнув 3328.

Ранее сообщалось, что ВВП Португалии в прошлом квартале из-за влияния коронавируса снизился на 3,9% в реальном выражении по сравнению с последним кварталом 2019 года, а в годовом исчислении экономика страны сократилась по объёму за первый квартал года на 2,4% после роста на 2,2% в предыдущем.