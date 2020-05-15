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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:40
https://ria.ru/20200515/1571507149.html
Автодилер просят доработать текущие меры поддержки спроса на машины
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569206838_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6b96bf33ed1f66bb7fb4db07ad3aa2d3.jpg
РИА Новости

Автодилер просят доработать текущие меры поддержки спроса на машины

15:40 15.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Текущие меры поддержки спроса на автомобили недостаточны, поскольку носят точечный характер и служат в основном для поддержки конкретных производителей, рассказал РИА Новости глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) Олег Мосеев.
"Активно пытаемся достучаться до правительства, есть необходимость разработки мер поддержки спроса, потому что те меры, которые есть на сегодня, совершенно недостаточны, они точечные, больше служат для поддержки конкретных производителей, а не рынка в целом. Мы предлагаем поднять планку стоимости машины до 1,8 миллиона и сделать эту программу (льготные автокредиты - ред.) для всех, а не только в рамках "Первого" и "Семейного автомобиля", - говорит Мосеев.
По его словам, 10%-ное субсидирование скидки возвращается в момент продажи автомобиля в кратном размере, поскольку только за счет НДС государство получает 20%, а еще есть другие налоги и в результате этой цепочки государство возвращает порядка 35% стоимости машины.
Мосеев отмечает, что сообщество продолжает пытаться объяснить создавшуюся проблему с второстепенными кодами ОКВЭД, из-за которой абсолютное большинство автодилеров, будучи признанными потерпевшими от распространения коронавируса, не могут получить господдержку.
Кроме того, многие компании по формальному признаку - объему выручки - попадают в крупный бизнес, их приравнивают к продуктовой рознице и это лишает дилеров возможности получить дополнительную поддержку, подчеркивает он.
По итогам совещания по вопросам развития автопрома в конце апреля президент Владимир Путин распорядился выделить дополнительно 7 миллиардов рублей на адресные меры поддержки спроса, работающие через льготное автокредитование (программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"), 6 миллиардов - на программы, работающие через льготный лизинг ("Русский тягач" и "Свое дело"), 5 миллиардов - на дополнительные закупки машин "скорой помощи" для нужд субъектов РФ, ФМБА и управделами президента и 2,5 миллиарда рублей - на новую программу "Доступная аренда".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОлег МосеевРоссийские автомобильные дилерыВладимир ПутинЭкономика
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