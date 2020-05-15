Автодилер просят доработать текущие меры поддержки спроса на машины

"Активно пытаемся достучаться до правительства, есть необходимость разработки мер поддержки спроса, потому что те меры, которые есть на сегодня, совершенно недостаточны, они точечные, больше служат для поддержки конкретных производителей, а не рынка в целом. Мы предлагаем поднять планку стоимости машины до 1,8 миллиона и сделать эту программу (льготные автокредиты - ред.) для всех, а не только в рамках "Первого" и "Семейного автомобиля", - говорит Мосеев.