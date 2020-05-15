Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:18
https://ria.ru/20200515/1571507097.html
Скворцова назвала прирост пациентов с коронавирусом в России стабильным
https://cdn25.img.ria.ru/images/156376/49/1563764924_0:170:1942:1262_1036x0_80_0_0_56e73a0fcadac85f4d53d44cc8a7b24b.jpg
РИА Новости

Скворцова назвала прирост пациентов с коронавирусом в России стабильным

15:30 15.05.2020 (обновлено: 16:18 15.05.2020)
11504
© РИА Новости / Алексей НикольскийВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В настоящее время ситуация по приросту новых случаев коронавируса в РФ является относительно стабильной, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"В настоящее время ситуация по приросту новых случаев коронавирусной инфекции является относительно стабильной, потому что в течение нескольких последних дней прирост общего количества случаев инфицированных составляет около 10,5 тысячи с некоторыми колебаниями", - сказала она на пресс-конференции.
Скворцова уточнила, что опыт последнего месяца говорит о том, что такой период уже был до майских праздников, и, если бы число активных осталось таким же, как месяц назад, то сейчас РФ могла бы быть уже в точке регрессии эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
2003213
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника СкворцоваОбщество
Рекомендуем
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России в специально созданном инфекционном корпусе
Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
Врачи в защитных костюмах
Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса
Вероника Скворцова
Скворцова заявила об уменьшении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Босния и Герцеговина не выдала разрешение на прилет российских медиков
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом
Вероника Скворцова
Скворцова: на сегодня нет вакцины от SARS без побочных эффектов
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Путин: не надо ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния