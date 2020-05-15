Скворцова назвала прирост пациентов с коронавирусом в России стабильным

"В настоящее время ситуация по приросту новых случаев коронавирусной инфекции является относительно стабильной, потому что в течение нескольких последних дней прирост общего количества случаев инфицированных составляет около 10,5 тысячи с некоторыми колебаниями", - сказала она на пресс-конференции.