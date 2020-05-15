Скворцова назвала прирост пациентов с коронавирусом в России стабильным

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В настоящее время ситуация по приросту новых случаев коронавируса в РФ является относительно стабильной, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"В настоящее время ситуация по приросту новых случаев коронавирусной инфекции является относительно стабильной, потому что в течение нескольких последних дней прирост общего количества случаев инфицированных составляет около 10,5 тысячи с некоторыми колебаниями", - сказала она на пресс-конференции.
Скворцова уточнила, что опыт последнего месяца говорит о том, что такой период уже был до майских праздников, и, если бы число активных осталось таким же, как месяц назад, то сейчас РФ могла бы быть уже в точке регрессии эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.