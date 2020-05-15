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2020-05-15T15:29
https://ria.ru/20200515/1571506903.html
В Калининградской области рассказали о ходе выплат надбавок медикам
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РИА Новости

В Калининградской области рассказали о ходе выплат надбавок медикам

15:29 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Надбавки калининградским медикам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом, на общую сумму 48 миллионов рублей выплачены в полном объеме, заявил губернатор области Антон Алиханов президенту РФ Владимиру Путину.
"Что касается Вашего поручения относительно выплат надбавок врачебному, среднему и другому медицинскому персоналу, которые работают с коронавирусной инфекцией, все выплаты обеспечены в стопроцентном объеме, по состоянию на 10 мая выплатили 48 миллионов рублей в соответствии с теми параметрами, которые были Вами озвучены", - сказал Алиханов Путину по видеосвязи во время открытия медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.
Он отметил, что за счет средств регионального бюджета в области дополнительно предусмотрели выплаты для лаборантов, уборщиков и других сотрудников медицинских организаций, которые не связаны с оказанием медпомощи, но работают в лечебных учреждениях. За счет регионального бюджета организовано также трехразовое питание врачей. Врачи и средний медицинский персонал имеют возможность разместиться в гостинице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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