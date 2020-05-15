В Калининградской области рассказали о ходе выплат надбавок медикам

"Что касается Вашего поручения относительно выплат надбавок врачебному, среднему и другому медицинскому персоналу, которые работают с коронавирусной инфекцией, все выплаты обеспечены в стопроцентном объеме, по состоянию на 10 мая выплатили 48 миллионов рублей в соответствии с теми параметрами, которые были Вами озвучены", - сказал Алиханов Путину по видеосвязи во время открытия медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.