В Калининградской области рассказали о ходе выплат надбавок медикам

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Надбавки калининградским медикам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом, на общую сумму 48 миллионов рублей выплачены в полном объеме, заявил губернатор области Антон Алиханов президенту РФ Владимиру Путину.
"Что касается Вашего поручения относительно выплат надбавок врачебному, среднему и другому медицинскому персоналу, которые работают с коронавирусной инфекцией, все выплаты обеспечены в стопроцентном объеме, по состоянию на 10 мая выплатили 48 миллионов рублей в соответствии с теми параметрами, которые были Вами озвучены", - сказал Алиханов Путину по видеосвязи во время открытия медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.
Он отметил, что за счет средств регионального бюджета в области дополнительно предусмотрели выплаты для лаборантов, уборщиков и других сотрудников медицинских организаций, которые не связаны с оказанием медпомощи, но работают в лечебных учреждениях. За счет регионального бюджета организовано также трехразовое питание врачей. Врачи и средний медицинский персонал имеют возможность разместиться в гостинице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.