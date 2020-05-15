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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:42
https://ria.ru/20200515/1571506747.html
Комиссия Госдумы обратилась в ГП из-за публикаций о COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Комиссия Госдумы обратилась в ГП из-за публикаций о COVID-19 в России

15:26 15.05.2020 (обновлено: 15:42 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры реагирования по факту публикации статей в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
"Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, и, в том числе, ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный "вброс" New York Times и Financial Times среди российской аудитории", - пояснил парламентарий. В качестве примеров он привёл такие издания, как "МБХ медиа", выполняющие функции иностранного агента телеканал "Настоящее время" и медиаресурс "Кавказ. Реалии".
По словам депутата, примечательно, что уже после того, как из нескольких официальных российских источников поступило опровержение запущенной фейковой новости, ряд зарубежных СМИ продолжают ретранслировать ее на российскую аудиторию.
"Полагаем, что такие публикации имеют не меньшую опасность для общества, поэтому им должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации", - подчеркнул Пискарев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
14 мая, 23:36Распространение нового коронавируса
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
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Распространение нового коронавирусаГосдума РФFinancial TimesГенеральная прокуратура РФThe New York TimesПолитика
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