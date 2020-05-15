Патриархия поддержит материально семьи священников в Москве

"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в дополнение к объявленному сокращению на 25% отчислений за 2020 год в Московскую патриархию на общецерковные нужды со стороны приходов города Москвы и ряда епархий Русской православной церкви, принят ряд мер, направленных на поддержку нуждающихся священнослужителей и их семей. Ввиду финансовых затруднений московских храмов святейший владыка как правящий епископ города Москвы благословил составить списки нуждающихся в материальной помощи священнослужителей и церковнослужителей столичных храмов, ставропигиальных монастырей и их подворий", - говорится в сообщении.