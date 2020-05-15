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Религия и мировоззрение
2020-05-15T15:24
https://ria.ru/20200515/1571506458.html
Патриархия поддержит материально семьи священников в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570259088_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b274c15ca93a419ea7a08952d79539a5.jpg
РИА Новости

Патриархия поддержит материально семьи священников в Москве

15:24 15.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийВерующая на праздничном пасхальном богослужении в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
Верующая на праздничном пасхальном богослужении в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московская патриархия окажет материальную поддержку нуждающимся священникам и вдовам клириков Московской городской епархии, сообщает в пятницу сайт Русской православной церкви.
"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в дополнение к объявленному сокращению на 25% отчислений за 2020 год в Московскую патриархию на общецерковные нужды со стороны приходов города Москвы и ряда епархий Русской православной церкви, принят ряд мер, направленных на поддержку нуждающихся священнослужителей и их семей. Ввиду финансовых затруднений московских храмов святейший владыка как правящий епископ города Москвы благословил составить списки нуждающихся в материальной помощи священнослужителей и церковнослужителей столичных храмов, ставропигиальных монастырей и их подворий", - говорится в сообщении.
Кроме этого, будет рассмотрен вопрос о выплатах материальной помощи на 2020 год вдовам скончавшихся московских священнослужителей.
Также патриарх благословил перечислить столичному храму Пресвятой Богородицы в Путинках денежные средства на обеспечение деятельности по кормлению социально незащищенных лиц в период пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее предстоятель РПЦ благословил оказать материальную поддержку московской больнице святителя Алексия, а также епархиальным центрам гуманитарной помощи и кризисным центрам поддержки беременных в 44 епархиях.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
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