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2020-05-15T17:32
https://ria.ru/20200515/1571506084.html
Студенты Сколтеха помогают региональным медикам освоить тесты на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571504934_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_7857d27280d172afc3f25c31b988cfd4.jpg
РИА Новости

Студенты Сколтеха помогают региональным медикам освоить тесты на COVID-19

15:20 15.05.2020 (обновлено: 17:32 15.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКвартал Менделеева в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех)
Квартал Менделеева в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Студенты международного института науки и технологий (Сколтех) вызвались добровольно помочь в обучении медицинского персонала обращению с новым тестом по выявлению коронавируса.
Новая технология определения вируса SARS-CoV-2, разработанная компанией "МБС-Технология" в партнерстве с "Генериумом", позволяет сократить время анализа более чем в три раза и снижает возможность перепутывания образцов за счет сокращения количества стадий предварительной подготовки, сообщает пресс-служба Сколтеха.
Однако при внедрении в широкую практику тест должен сопровождаться поддержкой молекулярных биологов, чтобы обучать специалистов на местах.
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Группа микробиологов – студентов, аспирантов и молодых сотрудников Сколтеха – уже провела инструктаж в больницах и лабораториях в восьми регионах России (Тульская, Нижегородская, Владимирская, Архангельская, Астраханская области, Республика Коми, Москва, Санкт-Петербург). В их арсенале уже около 700 отработанных образцов.
Оптимизация теста и разработка теста нового поколения легла в основу летней практики (Industrial Immersion) одного из магистрантов Сколтеха из лаборатории Константина Северинова, известного во всем мире микробиолога.
Один из студентов Сколтеха Александр Якушев рассказал, что уже посетил региональные больницы в разных уголках европейской части России – от Архангельска до Астрахани, чтобы помочь освоить новую технологию.
"Например, в лаборатории города Сыктывкара обрабатывается порядка восьмисот анализов на COVID-19 за сутки, и сегодня мне отрадно слышать, что после нашей встречи диагностика стала удобнее, быстрее и эффективнее", – отметил он.
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Хорошие новостиРоссияХорошие новостиСколковский институт науки и технологий
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