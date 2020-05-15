Студенты Сколтеха помогают региональным медикам освоить тесты на COVID-19

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Студенты международного института науки и технологий (Сколтех) вызвались добровольно помочь в обучении медицинского персонала обращению с новым тестом по выявлению коронавируса.

Новая технология определения вируса SARS-CoV-2, разработанная компанией "МБС-Технология" в партнерстве с "Генериумом", позволяет сократить время анализа более чем в три раза и снижает возможность перепутывания образцов за счет сокращения количества стадий предварительной подготовки, сообщает пресс-служба Сколтеха.

Однако при внедрении в широкую практику тест должен сопровождаться поддержкой молекулярных биологов, чтобы обучать специалистов на местах.

Группа микробиологов – студентов, аспирантов и молодых сотрудников Сколтеха – уже провела инструктаж в больницах и лабораториях в восьми регионах России (Тульская, Нижегородская, Владимирская, Архангельская, Астраханская области, Республика Коми, Москва, Санкт-Петербург). В их арсенале уже около 700 отработанных образцов.

Оптимизация теста и разработка теста нового поколения легла в основу летней практики (Industrial Immersion) одного из магистрантов Сколтеха из лаборатории Константина Северинова, известного во всем мире микробиолога.

Один из студентов Сколтеха Александр Якушев рассказал, что уже посетил региональные больницы в разных уголках европейской части России – от Архангельска до Астрахани, чтобы помочь освоить новую технологию.