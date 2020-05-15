Немецкий депутат: ФРГ приняла решение по Nord Stream 2 в интересах США

БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Решение немецкого регулятора по заявке Nord Stream 2 AG принято в интересах прежде всего США, а не европейских потребителей газа, заявил РИА Новости официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) ранее в пятницу сообщило, что отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС. В агентстве полагают, что трубопровод не был полностью завершен к 23 мая 2019 года, а значит, он не может быть освобожден от требований законодательства ЕС, имплементированного немецким бундестагом.
"Вместе с имплементацией Газовой директивы в законодательство Германии ребенка уже выплеснули вместе с водой. Однако можно было предполагать, что Федеральное сетевое агентство поведет себя иначе, защищая немецкие и европейские интересы", - сказал Котре, добавив, что за обновленной Газовой директивой "стоят очень жесткие интересы США в области энергетической политики".
По словам Котре, Nord Stream 2 "остается очень важным проектом для диверсификации газовых поставок в Германию и Европу". Теперь этот проект "во второй раз после наложения санкций (со стороны США - ред.) останавливают, что означает для потребителей газа в ФРГ и Европе рост цен", сказал депутат.
"Таким образом, Федеральное сетевое агентство и правительство ФРГ несут сейчас ответственность за то, что потребители газа в Европе засунут руки глубже в карманы, чтобы оплатить это", - заявил Котре, добавив, что изменение правовых норм в отношении Nord Stream 2 "не соответствует принципу верховенства закона", так как при запуске работ несколько лет назад инвесторы руководствовались "существовавшими тогда правовыми основаниями".
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"