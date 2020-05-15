Немецкий депутат: ФРГ приняла решение по Nord Stream 2 в интересах США

"Вместе с имплементацией Газовой директивы в законодательство Германии ребенка уже выплеснули вместе с водой. Однако можно было предполагать, что Федеральное сетевое агентство поведет себя иначе, защищая немецкие и европейские интересы", - сказал Котре, добавив, что за обновленной Газовой директивой "стоят очень жесткие интересы США в области энергетической политики".

"Таким образом, Федеральное сетевое агентство и правительство ФРГ несут сейчас ответственность за то, что потребители газа в Европе засунут руки глубже в карманы, чтобы оплатить это", - заявил Котре, добавив, что изменение правовых норм в отношении Nord Stream 2 "не соответствует принципу верховенства закона", так как при запуске работ несколько лет назад инвесторы руководствовались "существовавшими тогда правовыми основаниями".