В ЕР предложили ввести в России страхование от безработицы

Как отмечают депутаты, кризис показал недостатки текущей модели финансирования пособий по безработице - из федерального бюджета. Поясняется, что пособие стало аналогом социальной помощи, имея один источник выплаты - федеральный бюджет, не учитывало связь с предыдущим статусом занятости.