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2020-05-15T15:18
https://ria.ru/20200515/1571505893.html
В ЕР предложили ввести в России страхование от безработицы
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РИА Новости

В ЕР предложили ввести в России страхование от безработицы

15:18 15.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред ЕР Андрей Исаев предлагают переходить на систему страхования от безработицы.
Данная инициатива содержится в перечне предложений в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который Неверов и Исаев направили секретарю генсовета партии Андрею Турчаку.
Как отмечают депутаты, кризис показал недостатки текущей модели финансирования пособий по безработице - из федерального бюджета. Поясняется, что пособие стало аналогом социальной помощи, имея один источник выплаты - федеральный бюджет, не учитывало связь с предыдущим статусом занятости.
"Страховая модель пособия (как в развитых странах мира) позволила бы избежать многих проблем, способствовала легализации занятости", - пишут депутаты, обращая внимание на необходимость перехода на страхование от безработицы.
Антон Котяков
13 мая, 18:00
Котяков не считает ситуацию с безработицей в России угрожающей
110008
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Распространение нового коронавирусаАндрей ИсаевЕдиная РоссияАндрей ТурчакСергей НеверовОбщество
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