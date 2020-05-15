Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:16
https://ria.ru/20200515/1571505783.html
В Болгарии возобновят работу торговые центры
https://cdn22.img.ria.ru/images/153346/13/1533461345_0:0:2700:1519_1036x0_80_0_0_aaea4062947845ff7fcd90b4e6918276.jpg
РИА Новости

В Болгарии возобновят работу торговые центры

15:16 15.05.2020
220
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов разрешил торговым центрам возобновить работу с понедельника, 18 мая.
Ранее правительство Болгарии объявило в стране режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС), он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения и будет действовать в Болгарии с 14 мая по 14 июня. Власти объявили об открытии кинотеатров, музеев и библиотек, которые будут функционировать при условии соблюдения мер социального дистанцирования. Школы остаются закрытыми. Все въезжающие в страну будут обязаны пройти двухнедельный карантин.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Премьер-министр Бойко Борисов провел переговоры с представителями сети больших торговых объектов типа ТЦ и Болгарской ассоциации розничной торговли. После встречи, на которой были министр здравоохранения и председатель национального оперативного штаба, премьер-министр Борисов распорядился об организации открытия торговых объектов (ТЦ -ред.) в понедельник", - говорится в заявлении, размещенном на информационном портале о борьбе с COVID в стране.
В ходе встречи члены правительства и представители бизнес-кругов обсудили условия возобновления деятельности торговых центров на фоне борьбы с распространением COVID-19. Борисов также отметил, что необходимо продолжать соблюдать баланс между возобновлением обычной экономической жизни и реализацией противоэпидемических мер.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В Болгарии выявлено 2138 случаев коронавирусной инфекции, скончались 102 человека и выздоровели 545.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБойко БорисовБолгарияВ мире
Рекомендуем
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
ЕП рекомендовал Евросоюзу создать фонд восстановления от кризиса
Житель Баку читает газету в уличном кафе в Старом городе
В Азербайджане с 18 мая возобновят работу кафе и рестораны
Вена
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила о возможной стабилизации ситуации с коронавирусом
Король Иордании Абдалла II бен Аль-Хусейн
Король Иордании назвал голод большей угрозой, чем коронавирус
Отель в Анталье
Турция изменила правила возврата средств за отмененные туры
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар
Ирландия начнет первую фазу снятия ограничений из-за коронавируса
Бухарест, Румыния
В Румынии в ближайшие дни для туристов откроют музеи, замки и парки
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Мьянма продлила ограничения по коронавирусу до 31 мая
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии сообщил о завершении режима ЧП из-за коронавируса
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату после просьбы надеть маску
Вид города Претория в ЮАР
Россия доставила в ЮАР первую партию гумпомощи для борьбы с COVID-19
Небоскребы в Дохе.
В Катаре ввели масочный режим
Медицинские работники в госпитале в Стокгольме, Швеция
В Дании впервые за два месяца не выявили случаев смерти от COVID-19
Вид на Вену
В Австрии откроют рестораны после двухмесячного простоя из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния