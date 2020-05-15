В Болгарии возобновят работу торговые центры

Ранее правительство Болгарии объявило в стране режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС), он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения и будет действовать в Болгарии с 14 мая по 14 июня. Власти объявили об открытии кинотеатров, музеев и библиотек, которые будут функционировать при условии соблюдения мер социального дистанцирования. Школы остаются закрытыми. Все въезжающие в страну будут обязаны пройти двухнедельный карантин.